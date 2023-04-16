В ООН призвали к прекращению насилия в Судане Гутерриш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане и призвал к прекращению насилия

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Представитель главы ООН Стефан Дюжаррик на своей странице в Twitter сообщил, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он уточнил, что армию Судана представлял Абдель Фаттах аль-Бурхан, а силы быстрого реагирования — Мухаммед Хамдан Дагало.

Генсек ООН провел переговоры с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Дагало, призвав к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу, — написал Дюжаррик.

Он при этом не уточнил, какие договоренности были достигнуты в ходе переговоров.

15 апреля в Судане произошли столкновения между армией и силами быстрого реагирования (СБР). Конфликт вспыхнул после того, как командование СБР обвинило военных в захвате одной из баз, на которой размещены бригады СБР.

Российское посольство в Судане ранее выразило обеспокоенность в связи с напряженной обстановкой в регионе. Дипломаты призвали стороны к скорейшему прекращению огня и переговорам. Также сотрудники посольства обратились к россиянам, находящимся в Судане, с просьбой оставаться дома и сохранять спокойствие.