Стало известно о состоянии россиян в Судане после столкновений Посольство: граждане РФ не пострадали при столкновениях в Судане

На текущий момент ни один россиянин не пострадал при столкновениях ВС Судана и Сил быстрого реагирования (RSF), рассказали РИА Новости в посольстве РФ в республике. Собеседник агентства также подчеркнул, что все дипломаты находятся в безопасности.

Пострадавших россиян нет, дипломаты в безопасности, — сказали в посольстве России в Судане.

Тем временем Вооруженные силы Судана рассказали, что военные продолжают сохранять контроль над президентским дворцом и другими стратегическими объектами. Командование ВС сообщило о том, что по базам RSF возле Хартума были нанесены авиаудары.

Ранее утром телеканал Al Jazeera сообщил, что RSF взяла под контроль аэропорты в столице Хартуме и Мерове, а также установила контроль над авиабазой в последнем. Суданская армия отвергла эту информацию и заявила, что бои на территории аэропорта в Хартуме продолжаются.

Позже в RSF заявили о взятии под контроль третьего аэропорта, в городе Эль-Обейд. Также были захвачены Республиканский дворец (старая резиденция президента Судана, где сейчас расположен музей) и гостиница в Хартуме. По данным СМИ, бойцы RSF установили контроль над объектами в нескольких штатах Судана.

Российское посольство в Судане выразило обеспокоенность в связи с напряженной обстановкой в регионе. Дипломаты призвали стороны к скорейшему прекращению огня и переговорам. Также сотрудники посольства обратились к россиянам, находящихся в Судане, с просьбой оставаться дома и сохранять спокойствие.