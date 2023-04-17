Посла США пригласили на заседание Госдумы по биолабораториям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол США в РФ Линн Трейси (справа)

Посол США в России Линн Трейси приглашена на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине, передает РИА Новости. Заседание состоится 18 апреля.

В ходе заседания депутаты обсудят вопросы о госконтроле за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории Российской Федерации. <...> На заседание комиссии для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине приглашена посол США в России Линн Трейси, — говорится в сообщении.

Ранее глава думской комиссии Василий Пискарев сообщал о подготовке предложений о введении уголовной ответственности за организацию деятельности не зарегистрированной в РФ иностранной неправительственной организации. Эту инициативу также обсудят на заседании 18 апреля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить в ГД американского посла, чтобы она ответила за явку заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в Россию для дачи показаний по работе биолабораторий. 7 апреля начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщал, что США возобновили программу строительства своих лабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских специалистов-биологов.