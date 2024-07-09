Провал Франции. Три страны Африки создали военный союз: чем это выгодно РФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

6 июля три страны Западной Африки — Буркина-Фасо, Мали и Нигер — объявили о создании конфедерации — Альянса государств Сахели. Эти государства объединяет желание выйти из-под влияния стран Запада, в частности, Франции, а также необходимость совместной борьбы с терроризмом и развития экономического сотрудничества. Что меняется в Африке после создания конфедерации стран Сахели, как на этот процесс могла повлиять Москва, что это означает для Парижа, а также какие еще государства могут присоединиться к конфедерации — разбирался NEWS.ru.

Как создавалась конфедерация Сахели

В воскресенье, 6 июля, три западноафриканские страны — Буркина-Фасо, Мали и Нигер — объявили об объединении в Альянс государств Сахели (АГС). Из совместного заявления их лидеров становится понятно, что это решение промежуточное. Власти выразили готовность «сделать еще один шаг к большей интеграции». Такова официальная цель договора о создании конфедерации этих стран.

Документ стал итогом обсуждений, проведенных в столице Нигера Ниамее, первого саммита Альянса государств Сахели. В его работе приняли участие лидеры всех трех стран, подписавших договор: Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо), Ассими Гоита (Мали) и Абдурахман Тчиани (Нигер).

Решение о создании альянса политики приняли еще в сентябре 2023 года. Тогда они подписали соответствующую хартию. Целью объединения, по словам временного президента Мали Ассими Гоиты, является создание системы коллективной обороны и механизма взаимопомощи между государствами.

По словам министра обороны Мали Абдулая Диопа, альянс будет представлять собой сочетание военных и экономических усилий трех государств. «Нашим приоритетом является борьба с терроризмом в трех странах», — подчеркнул он. К настоящему времени это вылилось в создание объединенных сил участников альянса для борьбы с террористическими группировками.

Заметную роль в подписании хартии о создании альянса сыграла Москва. Тогда делегация Минобороны России во главе с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым провела переговоры с представителями трех африканских государств. В них приняли участие президенты Буркина-Фасо и Мали, а также министр обороны Нигера Салифа Моди. На встречах обсуждалось, в частности, военно-техническое сотрудничество этих стран с Россией.

Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости Абдулай Диоп

Чем значим альянс для России

Провозглашение конфедерации стран Сахели в Африке упростит Африканскому корпусу Минобороны РФ задачу по стабилизации региона, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, РФ благодаря поддержке этих стран получит доступ к их полезным ископаемым.

Парламентарий указал, что месторождения золота в Мали и Буркина-Фасо могут стать дополнительным источником финансирования российских военных расходов. А крупные запасы урана в Нигере, в свою очередь, смогут обеспечить часть потребностей российской атомной энергетики.

Столь же оптимистично на перспективы отношений России и новой африканской конфедерации смотрит политолог, член Общественной палаты РФ Наталья Нарочницкая.

«Влияние России в регионе будет только расти, особенно если она будет инвестировать в государства. Им необходимо создать инфраструктуру для обеспечения более эффективной экономической деятельности, тогда и отдача от инвестиций будет серьезной. Но и без этого африканские страны практически в открытую выражают симпатии России. Это касается не только стран Сахели, но и других государств, в частности Кении», — отметила она в разговоре с NEWS.ru.

Фото: IMAGO/Joerg Boethling/Global Look Press Добыча золота в Мали

Какую внешнюю политику будет проводить конфедерации Сахели

Еще в январе 2024 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер вышли из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Этому предшествовал длительный кризис в отношениях между правительствами государств и этой организацией. ЭКОВАС, которое занимается широким спектром вопросов (от проведения экономической интеграции стран региона до обеспечения безопасности), после переворота в Нигере в 2023 году пыталось при поддержке Франции организовать интервенцию в страну.

Однако эти планы реализовать не удалось. Тогда ЭКОВАС ввело в отношении Ниамея экономическую блокаду, которая продлилась до февраля 2024 года. Глава организации Омар Алье Туре объявил об отмене санкций по «гуманитарным соображениям». Однако возвращаться в организацию Нигер не планирует .

Альянс может активизировать сотрудничество со странами региона, которые в том числе входят в ЭКОВАС, в частности с Бенином, вплоть до его присоединения к АГС, предположила экономист, экс-депутат Госдумы Елена Панина в своем Telegram-канале.

«Три государства не имеют выхода к морю, что ограничивает их торговлю. Но есть большие шансы на то, что к AES (Alliance des États du Sahel, АГС. — NEWS.ru) присоединится и Бенин», — пояснила эксперт.

Она напомнила, что в январе 2024 года Нигер запустил экспорт первых баррелей сырой нефти через нефтепровод в Бенине, который финансировала китайская компания PetroChina. Нефтепровод соединяет месторождение Агадем в Нигере с портом Котону — финансовой столицей и крупнейшим городом Бенина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что создание альянса означает для Африки

Это очень серьезный процесс, который при негативном развитии событий может привести к расколу африканского единства и началу значительных конфликтов и потрясений в регионе. Но есть и другой путь — создание крупных интеграционных объединений с растущими экономикой и населением, которые смогут стать новыми центрами многополярного мира, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.

По словам парламентария, воплощение идеи конфедерации — это продолжение череды революций и потрясений, которые происходили в Африке на протяжении нескольких последних лет. Депутат отметил, что бывшие колониальные державы теряют влияние в регионе, а новые — приобретают.

Африканские страны пытаются улучшить свои международные позиции, особенно те, чьи лидеры пришли к власти революционным путем, пояснил он.

«Их соседи по Африканскому региону не всегда признают легитимность таких государств. Эти споры и желание усилить свою международную позицию и приводят к подобным решениям», — сказал Толмачев.

Иначе оценивает создание конфедерации африканист Сергей Елединов. По его мнению, таким образом страны Африки пытаются преодолеть последствия колониальной эпохи.

«Это эпохальное событие! Это интеграционный процесс в странах с общей линией на суверенность. Это изначальная идея отцов-основателей панафриканизма — создание Соединенных Штатов Африки, а также восстановление исторической справедливости, потому что колонизация окончательно разрушила ту политическую картину, которая была на континенте», — заявил он NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как создание альянса отразится на позициях Франции в Западной Африке

«Париж лавинообразно теряет влияние в регионе. Французский пояс в Африке трещит по швам. Происходит освобождение государств от неоколониальной зависимости, которая заключалась в политическом контроле и навязывании своего ценообразования, через которое африканские страны поставляли Франции свои ресурсы за копейки», — заявила Нарочницкая.

Для президента Франции Эммануэля Макрона это, безусловно, поражение, отметила эксперт.

«Ему будет очень сложно, ведь, по сути, он утратил контроль и в парламенте. Репутационные и экономические издержки решения африканских стран для французского лидера и Франции в целом огромны. Даже многие международные эксперты теперь не считают Париж значимым фактором в международных отношениях, чего не было никогда», — заключила она.

Читайте также

«Русский след» в путче в Нигере: нужна ли Путину большая война в Африке

ЭКОВАС против Нигера: какие силы у стран, как будет проходить вторжение

Как Нигер стал колонией Франции и боролся за свободу