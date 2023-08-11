ЭКОВАС против Нигера: какие силы у стран, как будет проходить вторжение Государства Западной Африки готовы к интервенции в Нигер, который захвачен мятежниками

Фото: EPA/TASS

Силы стран Западной Африки начали подготовку к вторжению в Нигер для подавления мятежа. На субботу даже было назначено совещание на уровне начальников Генштабов государств для обсуждения плана вторжения, но потом его отложили на несколько дней. Тем временем западные аналитики предрекают, что подготовка к войне займет как минимум несколько недель. Каковы силы сторон, по каким сценариям может развернуться интервенция в Нигер и вмешаются ли в нее бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», — разбирался NEWS.ru

Когда страны ЭКОВАС начнут операцию

В пятницу вечером в Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) заявили, что военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе.

«Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предпринимает шаги по восстановлению конституционного порядка в Нигере путем политико-дипломатического диалога с новыми нигерскими властями. В России поддерживают посреднические усилия ECOWAS, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса», — говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что помимо России, МИД Германии тоже призывает решить конфликт мирным путем. В свою очередь Франция и США поддерживают другие усилия стран ЭКОВАС — по подготовке к боевым действиям.

Ранее в пятницу радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщила, что главы генштабов ЭКОВАС запланировали на субботу встречу в столице Ганы Аккре, чтобы обсудить сбор резервных войск для восстановления порядка в Нигере. Впрочем, к вечеру агентство Рейтер со ссылкой на представителя ЭКОВАС уточнило, что встреча состоится позже — на следующей неделе.

В американском Центре стратегических и международных исследований полагают, что для подготовки к операции ЭКОВАС потребуется как минимум несколько недель. Они опираются на опыт прежних аналогичных интервенций. Так, в 2017 году для проведения операции в Гамбии ЭКОВАС потребовалось семь недель. Впрочем, аналитики считают, что захват Нигера — более тяжелая задача.

«Вмешательство в Нигер не просто интервенция, а сложная операция по спасению президента. Он находится в плену у военной хунты, которая еще и использует его как живой щит», — заявил старший научный сотрудник центра Кэмерон Хадсон.

Военный переводчик, Самер Суэйфан, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), который многие связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, предположил в разговоре с NEWS.ru, что вторжение в любом случае рано или поздно состоится, так как не осталось никаких шансов на то, что стороны смогут договориться мирно.

По мнению Суэйфана, основные бои развернутся возле столицы Нигера. «Скорее всего, сил хватит только для обороны столицы, потому что есть много соседних стран, которые против Нигера. Видимо, Франция на них сильно давит в политическом плане, и они нехорошо настроены против мятежников», — отметил эксперт.

Фото: EPA/TASS На улицах Ниамея сохраняется спокойствие

Как будет проходить интервенция

В ночь на пятницу силы Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) приняли решение начать подготовку к вторжению в Нигер.

В ЭКОВАС официально заявили, что главкомы армий стран-участниц блока уже разработали стратегию военной операции. «Все элементы возможного военного вмешательства в Нигер были проработаны... Они включают необходимые ресурсы, а также решения о том, как и когда мы собираемся развернуть силы», — отметил комиссар сообщества по вопросам мира и безопасности Абдель-Фатах Мусаха.

Детали плана пока неизвестны, но ожидается, что основные силы будут брошены с Нигерии, которая имеет общую границу с Нигером, протяженностью 1600 километров. Силы ЭКОВАС, вероятно, дислоцируются в приграничном городе Сокото — важном военном центре, где есть аэропорт и базируется 8-ая армейская дивизия Нигерии.

Аналитики Reuters считают, что вторжение стран ЭКОВАС пройдет по одному из трех сценариев. Согласно первому варианту, контингент организации начнет масштабную наземную операцию против Нигера. Альтернативой могла бы стать отправка спецназа, десантников, которые могли бы быстро захватить ключевые объекты в столице и таким образом восстановить порядок.

В третьем варианте ЭКОВАС не пойдет на прямое вторжение, а вместо этого окажет масштабную поддержку оружием и боеприпасами силам внутри Нигера, которые откажутся признавать новые власти.

В Институте исследований в области безопасности в Дакаре считают, что при любом сценарии лидер переворота генерал Омар Чиани будет «считывать» стратегию ЭКОВАС, так как хорошо с ней знаком, — сам командовал батальоном миротворцев организации во время одной из аналогичных операций 2003 года.

Кто поможет мятежному Нигеру

Если интервенция ЭКОВАС состоится, на сторону Нигера встанут соседние страны Мали и Буркина-Фасо. По крайней мере, они это обещали, добавив, что воспримут любую «агрессию» против Ниамея как объявление войны себе.

По некоторым данным, Ниамею также помогут и российские частные военные компании. Ранее сообщалось, что путчисты обратились к ЧВК «Вагнер» с просьбой о помощи.

Бывший посол России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Евгений Корендясов подтвердил NEWS.ru, что у «Вагнера» может хватить сил и времени на то, чтобы вмешаться в конфликт и сыграть в нем важную роль. О том, что путчисты могут рассчитывать на помощь «Вагнера», говорит и Самер Суэйфан. «Нигеру понадобится помощь извне. Помощь она может быть различной. В принципе, с Россией у них хорошие отношения, с „Вагнером“ тоже, лично с Евгением Пригожиным — тоже нормальные отношения. Поэтому все возможно», — сказал эксперт.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Такой сценарий ранее уже развивался в Африке. Так, В 2021 году после переворота в Мали путчисты наняли ЧВК «Вагнер» для подавления выступлений оппозиции и поддержания порядка.

В пользу такой версии говорят и данные о том, что еще 8 августа часть бойцов «Вагнера» стали покидать Белоруссию. Как пишет портал «Украина.ру», от 600 до 1500 человек могли выехать на автобусах в направлении российской границы, и далее в сторону Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Следующий этап перемещения может начаться 13 августа. По одной из версий, бойцов оттуда перебросят в Африку, — в частности, в Нигер.

Как Нигер готовится к интервенции

Новые власти Нигера дали понять через посредников, что в ответ на вмешательство ЭКОВАС убьют свергнутого президента, который находится в заложниках. Параллельно мятежники готовят армию для отражения нападения и перебрасывают в столицу силы с разных регионов. К примеру, в воскресенье, 6 августа в Ниамей прибыл конвой из более 40 пикапов с военными.

Тем временем, мирное население массово бежит из города — местные транспортные компании заявляют, что почти все ближайшие рейсы из столицы раскуплены. По данным западной прессы, часть жителей столицы, напротив, планируют остаться и присоединиться в качестве ополченцев к обороне города.

Численность армии Нигера составляет от 10 до 30 тыс. человек. Отмечается, что в ней много военных, которые обучались американскими специалистами и имеют большой боевой опыт сражений против террористических и преступных формирований.

По данным британского Международного института стратегических исследований у вооруженных сил Нигера имеется около 150 бронеавтомобилей, 140 бронетранспортеров (БТР), 40 минометов, 10 зенитных артиллерийских установок, 10 вертолетов, два штурмовика и несколько разведывательных самолетов.

Политолог Кирилл Семенов допустил в разговоре с NEWS.ru, что при вторжении ЭКОВАС часть армии Нигера может дезертировать, но большая часть вооруженных сил страны останется лояльна путчистам. «Учитывая, что это военный переворот, в какой-то степени лояльность сохранится, потому что армия Нигера достаточно корпоративная структура, имеющая общую основу и общие взгляды», — считает Семенов.

Фото: EPA/TASS Часть жителей Ниамея покинула город

Что известно о войсках коалиции ЭКОВАС

Страны ЭКОВАС готовы направить в Нигер контингент численностью до 25 тыс человек. Более половины контингента составят вооруженные силы Нигерии, в армии которой числится более 200 тыс бойцов. Правда, основные ресурсы нигерийской армии уже задействованы в боях против террористических и бандитских формирований на родине и поэтому не смогут быть использованы для вторжения.

Также известно, что Кот-д’Ивуар подготовит батальон численностью примерно в тысячу человек. Своих солдат также предоставят власти Бенина и Кот Д’Ивуара. Данных о военной технике, которую страны выделят для контингента на данный момент нет.

На территории мятежного Нигера остаются военные базы Франции и США, где находятся сотни французских и американских военных. Семенов сказал NEWS.ru, что в случае интервенции ЭКОВАС в страну Вашингтон и Париж могли бы использовать их, чтобы оказывать силам вторжения консультативную помощь. Но он считает, что западные страны сдержат обещание и не будут вмешиваться прямо во внутренние дела Нигера.

«То, что они будут делать французы зависеть от многих условий, поэтому заранее сказать здесь сложно. Но пока я не думаю, что у них будут задачи выходить за периметр своих баз или подключаться к событиям», — сказал специалист.

Семенов отметил, что самим базам ничего не угрожает, так как путчисты не станут на них первыми нападать, чтобы не провоцировать Францию и Соединенные Штаты на военный ответ.

Читайте также:

Станет ли Нигер второй Украиной после вторжения ЭКОВАС, при чем тут Запад

Новый лидер Нигера: кто такой Омар Чиани, возглавивший военный переворот

Нигер готовится к войне: вмешаются ли в конфликт Россия и ЧВК «Вагнер»

«Западу не на что рассчитывать»: что Россия выиграет от сближения с Африкой