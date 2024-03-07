Три африканские страны объединились для борьбы с терроризмом Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединили силы для борьбы с терроризмом в Сахеле

Фото: Xinhua/Global look Press

Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера объявили о создании объединенных сил для борьбы с террористическими группировками, действующими в регионе африканского Сахеля, сообщает радиостанция RFI. Такое решение было принято по итогам заседания Совета начальников штабов стран — членов Альянса государств Сахеля (АГС), которое прошло в Международном конференц-центре имени Махатмы Ганди в Ниамее.

Объединенные силы будут введены в действие как можно скорее для отражения вызовов в сфере безопасности в нашем регионе, — заявил начальник штаба Вооруженных сил Нигера генерал Мусса Салау Барму.

Ранее Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Конго. Распоряжение было опубликовано на официальном сайте правовых актов. Там говорится, что Минобороны РФ должно будет провести переговоры и подписать соглашение. Из рейтинга совокупной военной мощи стран Global Firepower следует, что Конго находится на 73-м месте по соседству с Эквадором, Австрией и Тунисом. Россия занимает вторую строчку.

До этого политолог-африканист Артем Блинов, говоря об опасности большого вооруженного конфликта во всей Африке, упомянул и Демократическую Республику Конго. По его словам, она, как и Руанда, и Уганда, «готова воевать». Толчком к такому повороту он считает обсуждавшуюся военную интервенцию ЭКОВАС в Нигер.