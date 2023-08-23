Политолог рассказал об африканской «пороховой бочке» Политолог Блинов назвал военную интервенцию в Нигер поджогом всей Африки

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Нигер

Попытка свергнуть захвативших власть в Нигере военных путем вторжения извне может вылиться в большой вооруженный конфликт по всей Африке, заявил в беседе с ИА SM.News политолог-африканист Артем Блинов. По его мнению, введение на территорию Нигера сил стран ЭКОВАС серьезно повышает риск превращения давних нерешенных конфликтов, тлеющих на землях Африки, в тотальную военную конфронтацию.

Благодаря колониальному наследию, Африка превратилась в пороховую бочку. <...> Неоколониалисты, когда делили зоны влияния, не шибко заморачивались, что вообще происходит в Африке, какие живут племена, какие народности. Конфликты на этнической почве росли, зрели. Сейчас Африка представляет из себя регион, который всегда готов воевать, — подчеркнул политолог.

Он рассказал, что подавляющее большинство африканских конфликтов сегодня не появляются в информационном поле, однако это не означает, что их нет. Причинами конфронтации являются территориальные претензии, этнические противоречия и другие многочисленные разногласия, которые из тлеющего состояния могут в любой момент перерасти в активные военные действия.

Все, кто годами таил обиды друг на друга, которые не разрешили свои недопонимания еще в 60-х, 70-х годах, те же тутси, та же Руанда, Уганда, Демократическая Республика Конго, они все готовы воевать. Им просто нужен толчок к этому. И как раз военная интервенция ЭКОВАС в Нигер может послужить этим самым толчком. Вся Африка может провалиться в вооруженный конфликт, — предупредил Блинов.

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) определило дату вторжения в Нигер и провело безуспешные переговоры с лидером мятежников Абдурахманом Тчиани. Генерал заявил, что силы, захватившие в Нигере власть, готовы к войне в случае начала интервенции.