«Русский след» в путче в Нигере: нужна ли Путину большая война в Африке В Киеве опасаются, что масштабная война в Африке отвлечет внимание и ресурсы Запада, и это поможет России в СВО

Фото: AP/ТАСС

Черная Африка (часть африканского континента, находящаяся к югу от пустыни Сахара) оказалась на грани большого вооруженного конфликта после того, как страны региона раскололись на сторонников и противников переворота в Нигере. Франция и Германия начали эвакуацию своих граждан из этой страны. Украина увидела «российский след» в организации нигерского путча. Возможно, в Киеве опасаются, что масштабная война в Африке отвлечет внимание и ресурсы Запада, и это поможет России в СВО. Насколько обоснованы опасения Украины — в материале NEWS.ru.

Какие страны эвакуируют своих граждан из Нигера

Французские власти начали эвакуацию соотечественников из Нигера. Предположительно, именно с этой целью во вторник вечером в аэропорту города Ниамей, столицы Нигера, приземлился правительственный Airbus A330-243. Париж предложил эвакуироваться и другим желающим из стран ЕС. Берлин тоже рекомендовал всем немцам покинуть Нигер.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press Сторонники переворота в Ниамее держат в руках плакат с надписью «Долой Францию!»

В воскресенье, 30 июля, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) провело экстренный саммит, по итогам которого выдвинуло нигерским мятежникам ультиматум. Как заявил от имени ЭКОВАС президент соседней Нигерии Бола Тинубу, путчистам дают неделю на восстановление законной власти. В противном случае он пригрозил принять «все меры», в том числе и силовые. Появились сообщения, что войска Нигерии уже концентрируются на общей границе. ЭКОВАС также ввел санкции против Нигера.

Однако две соседние страны — Буркина-Фасо и Мали — выступили в защиту организаторов мятежа. В ночь на вторник власти этих двух государств выразили солидарность с народом Нигера, который «решил ответственно взять свою судьбу в свои руки». Они заявили, что в случае интервенции вступят в войну на его стороне. Буркина-Фасо и Мали также заявили, что санкции против Нигера только «усугубляют страдания народа и ставят под угрозу дух панафриканизма».

Киев тоже решил вмешаться во внутриафриканскую полемику. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Россию в организации переворота в Нигере. По его мнению, раз за путчистов решили заступиться в «пророссийских» Мали и Буркина-Фасо, значит, Москва «причастна».

В самом Ниамее заявили, что опасаются вторжения со стороны не только соседей, но и Франции. Национальный совет спасения родины, созданный мятежниками, утверждает, что Париж получил от смещенного главы государства Мохамеда Базума разрешение наносить удары по президентскому дворцу, чтобы освободить арестованного лидера страны. По крайней мере, в понедельник с таким утверждением выступил представитель совета Амаду Абдраман. Правда, он так и не предъявил упомянутый документ.

Позже глава МИД Франции Катрина Колонна отвергла такие сообщения, назвав их ложью. Зато выразила уверенность, что Базуму успеют освободить до окончания срока, который установило ЭКОВАС.

Отвлечет ли Нигер ресурсы Запада от СВО

У ЭКОВАС есть опыт проведения вооруженных операций — в Гамбии и Сьерра-Леоне, поэтому повтор сценария вполне возможен, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник Центра африканских исследований Института Всеобщей истории РАН Николай Щербаков. Он обратил внимание на то, что у самой организации войск и вооружения нет, поэтому при интервенции будут задействованы армии участниц сообщества

Фото: ECOWAS/XinHua/Global Look Press Участники экстренного заседания ЭКОВАС в Абудже, Нигерия, 30 июля

«Сложно сказать, решатся ли страны на вторжение в Нигер. Вероятность — „фифти-фифти“. Мятежники ведь тоже действуют половинчато. Так, они не до конца изолировали свергнутого президента — Базуму оставили возможность общаться с генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) и другими мировыми лидерами. То есть, по сути, дальше домашнего ареста Базума дело пока не идет. Надеюсь, о чем-то они все-таки договорятся», — сказал Щербаков.

Но если бои в Нигере все-таки начнутся, то не стоит ожидать, что Запад целиком отвлечется на Африку и ослабит поддержку Украины, заявил NEWS.ru африканист Андрей Есипов. По его мнению, у Франции и Запада в целом хватит ресурсов на оба направления.

Что произошло в Нигере на прошлой неделе

27 июля глава президентской гвардии Нигера генерал Абдурахман Чиани захватил власть в республике. Он приостановил действие конституции и объявил себя главой переходного правительства — так называемого Национального совета по защите родины. Генерал подчеркнул, что предыдущее правительство не справилось с ростом исламского экстремизма, и пообещал это исправить. «Я беру на себя ответственность остановить постепенный и неизбежный упадок страны», — сказал Чиани.

Фото: AP/ТАСС Абдурахман Чиани

Переворот осудили лидеры стран и международных организаций Запада. Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил о приостановке финансовой и военной помощи Нигеру. «Президент Базум был избран демократическим путем, он был и остается единственным законным президентом Нигера», — сказал политик.

Стоит напомнить, что путч для Нигера — событие не новое. Приход к власти генерала Чиани — пятый военный переворот в стране начиная с обретения независимости от Франции в 1960 году. В последний раз, в марте 2021 года, военные безуспешно попытались захватить президентский дворец за несколько дней до того, как новоизбранный Базум должен был дать присягу.

Что значит для России переворот в Нигере

Для начала военных действий странам ЭКОВАС нужно сосредоточить значительные силы и вооружение у границ Нигера, а на это требуется время, предупреждает эксперт. «Разве что французы будут возить солдат к границам Нигера на своих самолетах. Но найдется ли столько транспорта? Нужно понимать, что страна эта довольно отдаленная, вокруг одни пустыни», — сказал Есипов.

Он также отметил, что конфликт в Нигере пагубно скажется на экономике Франции, поскольку приведет к полному разрыву хозяйственных связей. Как известно, нигерийский уран покрывает 40% потребностей Франции.

В последнее время африканские государства одно за другим стали отказываться от «особых отношений» с Францией, мотивируя это тяжелыми воспоминаниями о колониальном прошлом. Они отдают предпочтение Китаю и России.

Фото: AP/ТАСС Сторонники мятежников, отстранивших от власти президента Нигера Мохамеда Базума, продолжают акции с призывом вмешаться Россию для стабилизации обстановки в стране

Нигер оставался одной из последних стран, на которые распространялось французское влияние. Поэтому эксперты называли смену власти в этой стране подарком для президента России Владимира Путина, ведь президент Франции Эммануэль Макрон по сути потерпел здесь очередное политическое фиаско. Но в Москве считают иначе. Глава МИД России Сергей Лавров осудил переворот в Нигере и призвал восстановить конституционный порядок в этой стране.

Почему в Нигере поддержали Россию

После переворота в этой западноафриканской стране действительно начались митинги под пророссийскими лозунгами. Некоторые манифестанты держали в руках российские флаги. Среди прочих лозунгов можно было услышать: «Да здравствует Россия!», «Да здравствует Путин!» и «Долой Францию!».

По мнению Щербакова, это толпы маргиналов, которые собираются регулярно, но ни к чему большему такие манифестации не приводят. «Сомневаюсь, что нигерская молодежь, которая участвует в этих митингах, сможет вообще отличить сходу французский флаг от российского. Это все достаточно временное явление», — отметил в беседе с NEWS.ru Щербаков.

Массы в Нигере толком не знают Россию, но видят в ней некий противовес западному миру, заявил NEWS.ru Есипов. По его словам, демонстранты в Нигере симпатизируют Москве только потому, что она выступает в роли противника Парижа. «Но все решают не народные массы, а люди, у которых в руках оружие, точнее их командиры. Народные массы их только могут поддержать», — пояснил Есипов.

По его словам, если Ниамей решит сделать ставку на Москву, то вместе с Мали и Буркина-Фасо возникнет пророссийский пояс, который протянется едва ли не через весь континент.

Где еще в Африке недавно были перевороты

На территории Сахеля (региона в Африке между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге) бунты вообще не редкость.

К примеру, в соседнем с Нигером Буркино-Фасо с 1960 года было около восьми переворотов. Последний состоялся в сентябре прошлого года, когда спецназ также обвинил правительство в неспособности улучшить безопасность в стране и сверг президента Поля-Анри Дамба. К власти пришел капитан Ибрагим Траоре. Ожидается, что страна вернется к гражданскому правлению к 2024 году.

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press Буркина-Фасо, 2021 год

В Мали военные свергли гражданскую власть в 2020 году. Перевороту предшествовали протесты против президента Ибрагима Кейты, которого обвиняли в коррупции, экономических проблемах и неэффективной борьбе с COVID-19. С приходом к власти полковника Ассими Гойта Мали начала сближаться с Россией и отдаляться от Запада. Французских воинских контингентов больше нет ни в Мали, ни в Буркино-Фасо.

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