Президент ЮАР призвал привлечь ХАМАС к ответственности за атаки на Израиль Президент ЮАР Рамафоса: ХАМАС должно ответить за атаки на граждан Израиля

Фото: Пресс-служба ЦАХАЛ

Палестинское движение ХАМАС должно ответить за атаки на израильтян и захват заложников, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на открытии внеплановой встречи лидеров стран БРИКС, посвященной обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что все страны должны воздержаться от дальнейшего разжигания конфликта, в частности прекратить поставки оружия сторонам конфликта. Текст выступления опубликован на сайте правительства ЮАР.

Совершив нападения на гражданское население и захватив заложников, ХАМАС также нарушило международное право и должно нести ответственность за эти действия, — сказал Рамафоса.

Ранее он заявил, что действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом и военным преступлением. В то же время он призвал открыть гуманитарные коридоры на территории анклава.

До этого радио Galei Zahal сообщило, что Израиль и палестинское движение ХАМАС заключили сделку о введении режима прекращения огня. Перемирие будет действовать четыре дня, однако у палестинской стороны есть право запросить его продление. Отмечается, что стороны договорились об освобождении 50 заложников, в числе которых женщины и дети.

Тем временем глава политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания заявлял о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии. По его словам, ХАМАС передало ответ через посредников из Катара.