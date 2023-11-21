Президент ЮАР осудил действия Израиля в Газе Президент ЮАР Рамафоса: действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом

Фото: Cia Pak/UN Photo/Global Look Press

Сирил Рамафоса

Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом и военным преступлением, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на открытии внеплановой встречи лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), посвященной обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. В то же время он призвал открыть гуманитарные коридоры на территории анклава. Текст выступления опубликован на сайте правительства ЮАР.

Коллективное наказание палестинского гражданского населения путем незаконного применения силы Израилем является военным преступлением. Умышленный отказ в лекарствах, топливе, еде и воде жителям Газы равносилен геноциду, — сказал Рамафоса.

Ранее радио Galei Zahal сообщило, что Израиль и палестинское движение ХАМАС заключили сделку о введении режима прекращения огня. Перемирие будет действовать четыре дня, однако у палестинской стороны есть право запросить его продление. Отмечается, что стороны договорились об освобождении 50 заложников, в числе которых женщины и дети.

До этого глава политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии. По его словам, ХАМАС передало ответ через посредников из Катара.