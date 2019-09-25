https://static.news.ru/photo/59408d20-dfb6-11e9-800f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tripoli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главе Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), журналисту Александру Малькевичу не дали выступить на сессии Совета ООН по правам человека с докладом о пытках, организованных в Ливии правительством национального согласия (ПНС). Ознакомившись с текстом, организаторы неожиданно изменили программу заседания.

Время обсуждения ситуации в Ливии, по словам Малькевича, было сокращено вдвое, а его доклад вообще отменили. Он отметил, что хотел рассказать о нарушении прав человека в североафриканском государстве, а также об ужасных условиях, в которых ПНС содержит иностранных граждан, включая Максима Шугалея и Самера Суэйфана из России.

Журналист уверен, что участники заседания также пытались «заболтать» выступление спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе, который говорил о том, что страной правят бандиты. Малькевич заявил, что спикеры, выступавшие после Саламе, «слили» время пространными рассуждениями о необходимости переговоров и восстановления мира.

При этом глава ФЗНЦ подчеркнул, что на сессии были озвучены и конструктивные предложения. В частности, некоторые НКО высказывались за создание международного трибунала по преступлениям в Ливии, передаёт ФАН .

Ранее News.ru писал, что силы ПНС провели ряд авиаударов во время боёв за город Эль-Азизия. В результате были убиты три российских наёмника и члены Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует маршал Халифа Хафтар.