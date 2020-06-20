Египет заявил о готовности протянуть руку помощи племенам Ливии

https://static.news.ru/photo/642c6b1a-b30e-11ea-a4a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/XinHua/Global Look Press

Каир готов помочь племенам Ливии в борьбе против вмешательства иностранных государств, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. По его словам, «Ливию будет защищать только ливийский народ».

В своём выступлении перед представителями соседней страны политик отметил, что Египет будет готовить и вооружать племена, передаёт телеканал Sky News Arabia.

Ас-Сиси подчеркнул — Каир не допустит захвата города Сирт (расположен в 900 км от границы с Египтом) и муниципалитета Эль-Джуфра, находящихся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). Регион является стратегически важным. Ранее в заседающем в Триполи Правительстве национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа не раз говорили, что будут готовы к переговорам с ЛНА только после возвращения контроля над населёнными пунктами.

Если египетские войска начнут продвигаться вперед, то во главе их будут шейхи ливийских племен <...> а когда проблема завершится — египетские войска уйдут, потому что нам ничего не нужно, — заявил ас-Сиси.

При этом ас-Сиси назвал армию своей страны одной из самых сильных в регионе и призвал военных быть готовыми к выполнению боевых задач за пределами египетских границ.

Власти Египта неоднократно называли восточные рубежи одним из наиболее важных стратегических направлений, требующих особого внимания и охраны из-за неспособности враждующих лагерей в соседней Ливии договариваться о политическом урегулировании.

В результате египетским военным приходилось пресекать деятельность контрабандистов, как переправку ими оружия в Египет, так и проникновения укрывающихся в Ливии боевиков различных террористических группировок.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда поддержанные НАТО протестующие свергли и убили авторитарного правителя Муаммара Каддафи. С 2014 года признанному большинством стран ПНС противостоит армия под руководством маршала Хафтара, подчиняющаяся альтернативному правительству страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа сирийских племён выступила с критикой российской политики. Лидеры кланов, которые проживают на северо-востоке Арабской Республики, объявили о своём несогласии с тем, что местная молодёжь становится объектом вербовки для боевых действий в Ливии. Москву обвиняют в наборе сирийских наёмников для поддержки сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.