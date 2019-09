Местный народ коса нарёк мальчика традиционным именем Нтсика, что в переводе означает «колонна силы», пишет Daily Mail .

A touching gift from @JessDewhurstSA on behalf of @TheJusticeDesk , a framed inscription of a traditional Xhosa name they have given to Archie, Ntsika, which means pillar of strength: #sussexroyaltour pic.twitter.com/YShI3WqkmI