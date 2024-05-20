Врач рассказала, как спастись от аллергии на тополиный пух Врач Усачева: душ и уборка помогут остановить аллергию на тополиный пух

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Активное цветение тополя может привести к появлению острой аллергической реакции. Избегание контактов с пухом, а также прием душа и проветривание комнаты могут уменьшить симптомы поллиноза, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» аллерголог Анна Усачева. Однако при проявлении реакции стоит обратиться к врачу для сдачи тестов, добавила она.

Врач должен отправить вас на анализы. Он тщательно соберет анамнез и решит, какое аллергологическое обследование вам нужно пройти, — уточнила Усачева.

Она также обратила внимание, что многие люди думают, что причиной их недомогания может быть именно тополиный пух. Однако в период цветения дерева начинают распускаться злаковые травы, например тимофеевка, мятлик, райграс. Они также вызывают сильные аллергические реакции, напомнила врач.

Эндокринолог Юлия Орлова ранее призвала обратиться к врачу при симптомах аллергии у ребенка. Симптомами болезни у несовершеннолетнего могут стать: появление кожных высыпаний, проблемы с дыханием и пищеварением.