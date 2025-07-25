Врач объяснила, как правильно выбрать зубную пасту

Для чувствительных зубов следует выбирать пасту с кальцием, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, паста с фтором подойдет для укрепления эмали, однако при чистке ни в коем случае нельзя глотать слюну, чтобы компонент не попал в организм.

Зубные пасты с фтором защищают и укрепляют эмаль, но важно, чтобы уровень фтора был от 1000 до 1450 ppm фтора. Слюну при чистке не глотаем, выплевываем, чтобы фтор не попадал внутрь. При чувствительности зубов важно выбирать зубную пасту с гидроксиапатитом кальция. При воспалении десен в составе зубной пасты должны быть экстракты трав — ромашка, шалфей и другие вяжущие травы, — сказала Павлова.

Она уточнила, что для отбеливания следует брать пасту с мягким абразивом, чтобы не повредить эмаль, и ферментами — папаином, бромелайном. Детям до шести лет Павлова посоветовала покупать пасту без фтора или выбирать специальные детские средства. Перед выбором пасты следует проконсультироваться со стоматологом.

При неправильном использовании высокоабразивные зубные пасты могут навредить эмали при частом использовании. Поэтому читаем на упаковке, сколько раз в неделю можно применять эту пасту. Лучше не использовать, если вы не курите и не любите кофе. Высокоабразивные и угольные пасты не подойдут людям с чувствительными зубами, так как это может увеличить микротрещины, — добавила Павлова.

Ранее заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова заявила, что мороженое и свекла могут испортить цвет зубной эмали. По ее словам, многие продукты содержат вещества, способные не только окрашивать, но и разрушать зубную эмаль, делая ее более восприимчивой к пигментации.