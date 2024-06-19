Стало известно, как уцелеть в падающем лифте Инженер Золотарев: в падающем лифте нужно лечь на пол кабины

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В падающем лифте нужно лечь на пол кабины, чтобы уцелеть, рассказал «Вечерней Москве» инженер-физик, электромеханик Алексей Золотарев. По его словам, ни в коем случае нельзя в этот момент стоять на прямых ногах.

Нужно помнить, что основной удар приходится на ваши нижние конечности. Поэтому в падающем лифте нельзя стоять прямо, вы таким образом можете лишиться костей, ног и потерять много крови, что приведет к летальному исходу, — объяснил физик.

Инженер отметил, что, если лечь на пол, сила удара распределится по всему телу. Также важно прикрыть руками голову, так как это очень уязвимая зона. Нельзя подпрыгивать в лифте, который падает. Скорость падения кабины намного больше скорости прыжка, поэтому, подпрыгнув, человек может удариться о потолок и получить еще больше увечий.

В положении лежа можно получить сотрясение мозга, но сохранить свою жизнь. Но вот скакать, прыгать, делать открытые позы нельзя ни в коем случае. Это бред, когда советуют подпрыгивать в падающем лифте, дабы избежать тяжелых травм, — добавил Золотарев.

Ранее технический эксперт по лифтам и подъемному оборудованию Евгений Романов рассказал, что нельзя самостоятельно выбираться из неисправного лифта, поскольку можно упасть в шахту с большой высоты. Он отметил, что нужно связаться с диспетчером и дождаться помощи ремонтников.