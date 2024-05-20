Россиянам рассказали, почему нельзя самостоятельно выбираться из лифта Эксперт по лифтам Романов: при попытке выбраться из лифта можно упасть в шахту

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Нельзя самостоятельно выбираться из неисправного лифта, поскольку можно упасть в шахту с большой высоты, рассказал в беседе с Пятым каналом технический эксперт по лифтам и подъемному оборудованию Евгений Романов. По его словам, нужно связаться с диспетчером и дождаться помощи ремонтников.

Были случаи, когда пассажиры самостоятельно пытались вылезти из кабины, споткнувшись, залетали под нее и падали в шахту с высоты восьмого-девятого этажа. Даже если со второго этажа в шахту упасть, то там защитные узлы, буфера кабины стоят, на которые можно упасть и получить тяжелую травму. Чаще всего несовместимую с жизнью, — объяснил эксперт.

Романов отметил, что управляющая компании обязана незамедлительно отреагировать на жалобы жильцов о плохо работающем лифте и решить проблему в течение суток. Если же этого не происходит, можно обратиться в надзорные органы и администрацию. Если и это не помогает, остается только подавать коллективный иск в суд, заключил специалист.

Ранее директор Первой лифтовой ассоциации Юрий Клюшнев заявил, что одной из причин участившихся в последнее время чрезвычайных происшествий с лифтами в разных регионах России является ненадлежащая забота об этих механизмах. По его словам, система безопасности лифтов «сходит с ума» в результате систематических нарушений правил пользования подъемниками и их несвоевременного ремонта.