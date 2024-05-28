Россиянам дали советы, как легче перенести жару Невролог Беленко: прохладный душ поможет легче перенести жару

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чтобы легче перенести жару, можно принимать холодный душ, рассказала в беседе с «Радио 1» невролог Елена Беленко. По ее словам, также в жаркие дни нужно следить за питьевым режимом.

Когда жарко, очень важен питьевой режим. Если зимой мы можем к своим желаниям прислушиваться, то, когда уже жарко, нужно построже за этим следить. С бутылкой воды выходить, лимонад себе сделать с собой, — объяснила специалист.

Невролог отметила, что в жару лучше находиться в помещениях, которые проветриваются, а также закрывать голову. Кроме того, рекомендуется добавить в свой рацион продукты, которые богаты магнием, например, орехи, зелень, бананы и авокадо.

В жаркую погоду можно гулять и заниматься спортом, однако нужно внимательно следить за своим состоянием, добавила Беленко. Если становится жарко и душно, лучше либо сделать перерыв, либо снизить нагрузки, заключила невролог.

Ранее терапевт Тимур Асанов рассказал, что перец чили поможет организму человека охладиться в жару. Он объяснил, что, несмотря на «огненный» эффект, данные плоды стимулируют рецепторы во рту, улучшая кровообращение и способствуя потоотделению. Врач добавил, что жару также помогут перенести мята, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей.