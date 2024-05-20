«Ни в коем случае»: названы запретные действия в любом спортзале России Тренер Тушер: непростительно заниматься в спортзале в грязной форме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одной из непростительных ошибок занимающихся в любом фитнес-клубе России является визит в «качалку» в грязной форме, рассказал NEWS.ru завкафедрой спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Тушер. Эксперт отметил, что в зале лучше не использовать парфюм, а также не стоит громко разговаривать.

Не приходите в зал в грязной и дурно пахнущей форме. Не используйте парфюм. Не разбирайте снаряд, если не уверены, что с ним никто не работает. Не вставайте перед лицом другого спортсмена — это мешает сконцентрироваться и травмоопасно. Убирайте инвентарь за собой: блины, гантели, грифы, пояса и т.д. Старайтесь не разговаривать громко. Если просят помочь выполнить тяжелый подход — не отказывайте. Кстати, лучше не переступать через штангу — для некоторых это плохая примета, — добавил Тушер.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею. Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда, стоя на четвереньках, попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».