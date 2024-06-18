Названы способы омолодить руки: никто не узнает ваш настоящий возраст

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Руки нередко выдают возраст человека, ведь они больше всего подвержены различным воздействиям на протяжении всей жизни. Однако есть способы омолодить эту часть тела.

Пластический хирург Владислав Григорянц рассказал, что о женщине многое говорят ее руки. Есть два вида процедур, которые помогут сделать их молодыми и красивыми.

Речь идет о косметологической процедуре и липофилинге. Во время первой под кожу вводят филлеры из гиалуроновой кислоты. Филлеры разглаживают излишки сухой кожи, которая образовалась из-за потери подкожно-жировой клетчатки.

При липофилинге у женщин выкачивают жир из зон, где его много, и вводят под кожу рук. Григорянц добавил, что еще есть процедура фотоомоложения, которая избавляет от пигментации, передает «Газета.Ru».

Ранее врач и специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова рассказала, что китаянки в возрасте используют даосский механизм омоложения лица, чтобы выглядеть моложе. По ее словам, идея заключается в навыке активного расслабления мышц. Также врач отметила, что можно использовать самомассаж по точкам, которые отвечают за расслабление основных мышц лица, и посоветовала использовать гаджет под названием скребок гуаша.