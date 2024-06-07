Врач раскрыла секрет китаянок, которые в 50 лет выглядят на 25 Врач Владимирова: китаянки используют даосский механизм для молодости

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Китаянки в возрасте используют даосский механизм омоложения лица, чтобы выглядеть моложе, заявила врач и специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова в беседе с изданием «Доктор Питер». По ее словам, идея заключается в навыке активного расслабления мышц.

Напряженные мышцы пережимают маленькие сосуды, проходящие в тканях, ухудшают микроциркуляцию, а значит, и обновление тканей, плюс снижается отток лимфы, которая осуществляет выведение отходов жизнедеятельности клеток, — отметила Владимирова.

По словам эксперта, начать расслабление требуется с плечевого пояса и шеи. Например, одна из наиболее важных активных точек, отвечающих за нормальную циркуляцию крови в тканях лица, — это первый шейный позвонок. Для этого есть практика цигуна для позвоночника — Синг Шен Джуанг (Синьшень).

Также врач отметила, что можно использовать самомассаж по точкам, которые отвечают за расслабление основных мышц лица. Также она посоветовала использовать гаджет под названием скребок гуаша. При выполнении все движения должны быть направлены снизу вверх, пояснила Владимирова.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что выглядеть молодо после 50 лет помогут эндоскопическая подтяжка лба и бровей, пластика век, а также круговая подтяжка лица и спейслифтинг. По его словам, выбор операции зависит от индивидуальных особенностей пациента.