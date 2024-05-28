Названы абсолютные противопоказания к приседаниям со штангой Терапевт Тимощенко: приседания со штангой противопоказаны при грыжах и варикозе

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Абсолютными противопоказаниями к приседаниям со штангой являются проблемы со спиной, в частности, грыжи межпозвоночных дисков, а также варикозная болезнь нижних конечностей и заболевания или травмы коленных суставов, сообщила в беседе с NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Также нельзя делать такие упражнения людям с повышенным давлением.

По словам врача, во время приседаний со штангой на спине или на груди задействуются практически все мышцы. Их не рекомендуется делать также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности, рефлюксной болезни.

Кроме того, приседания со штангой, даже в случае отсутствия противопоказаний, крайне требовательны к технике, поэтому начинать приседать лучше только под присмотром тренера или опытного спортсмена, постепенно увеличивая нагрузки и используя атлетический пояс, отметила эксперт.

Ранее травматолог-ортопед Максим Саутин заявил, что незаменимым инвентарем для занятий в спортзале являются атлетический пояс, кистевые ремни, перчатки и дневник тренировок. Он отметил, что первые три атрибута сводят риск некоторых травм к минимуму.