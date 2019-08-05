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Известный врач Александр Мясников, участник телепрограммы «О самом главном», назвал три предвестника внезапной остановки сердца. По его словам, это крайне редко происходит «на ровном месте».

Так, боль в груди длительностью от одного часа до четырех недель, затруднённое дыхание, одышка, ощущение нехватки воздуха, обморок (случается за час до приступа) являются главными симптомами, на которые необходимо немедленно обратить внимание и обратиться к медикам.

При этом Мясников подчеркнул, что спровоцировать внезапную смерть от остановки сердца может курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, высокий холестерин и сахарный диабет. Кроме того, в группу риска попадают люди, страдающие от высокого давления, и принимающие гипотензивные препараты.

Бывает, что у человека аритмия, а лекарство влияет плохо. Поэтому терапия должна быть оправдана и дозирована, — пояснил специалист.

Он также уточнил, что в 70% случаев смерть от внезапной остановки сердца происходит при ишемической болезни сердца, тромбоэмболии (оторвавшийся тромб) и инсульте.

Сердце надо беречь, тренировать и не огорчать, — сказал Мясников в программе «О самом главном».

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова совместно с Московским институтом электротехники (МИЭТ) придумали новый способ спасения пациентов с ишемическим поражением сердца и сосудов после инфаркта. Теперь для успешного восстановления не потребуется трансплантация органа.