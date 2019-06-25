https://static.news.ru/photo/b0cbe2d0-97b6-11e9-9fc4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Igor Primak/Global Look Press

В России снижается уровень потребления спиртного и наркомании среди подростков. Об этом сообщил главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

При этом он отметил, что каждый седьмой студент имеет опыт употребления наркотических веществ. По его словам, молодёжь предпочитает коноплю и синтетику.

Повсеместное тестирование школьников на наркотики привело к снижению наркомании среди подростков, но в студенческой среде проблема остаётся, — сказал Брюн в интервью газете « Известия ».

Врач рассказал о том, что для кардинального изменения положения «должна измениться популяция». По словам Брюна, поколение, которое родилось в нулевые годы, больше ориентируется на учёбу, карьеру и путешествия.

Общая тенденция правильная, но медленная. Одно-два поколения должны смениться, чтобы мы получили разительное отличие, — сказал врач.

Брюн также отметил, что снижению уровня алкоголизма способствовал запрет на продажу алкоголя вечером и ночью. По его словам, необходимо вывести алкогольную продукцию из продуктовых сетей в отдельные алкомаркеты.

Как писал News.ru, в Минздраве считают, что разрешение продажи алкоголя через Интернет приведёт к увеличению его потребления и росту смертности населения.