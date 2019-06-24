https://static.news.ru/photo/e5b80148-969b-11e9-ad67-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минздрав РФ считает, что разрешение продажи алкоголя через интернет приведет к увеличению его потребления и росту смертности населения. Идею онлайн-легализации отстаивает Минфин.

Чем выше потребление алкоголя, тем выше смертность в трудоспособном возрасте. У Министерства здравоохранения имеются очень веские основания полагать, что разрешение интернет продажи неизбежно увеличит продажи и потребление алкоголя, — приводит ТАСС слова замминистра здравоохранения Олега Салагая.

Минфин в свою очередь уже доработал соответствующий законопроект. Ведомство надеется, что его удастся принять в ближайшее время и документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Авторы инициативы считают, что реализация проекта обеспечит более эффективное регулирование интернет-торговли чем «политика запретов».

Ранее News.ru писал, об исследовании британских нейробиологов о влиянии низких доз алкоголя на поведение человека. Их эксперимент показал, что употребление даже 0,5 литра пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства воли.