Исследование диетологов, проведённое в Великобритании, показало, что большая часть граждан страны убеждена в том, что они должны и что не должны есть. «Морковь помогает видеть в темноте», «апельсины — лучший источник витамина С», «нельзя есть фрукты вечером» — всё это устоявшиеся штампы, которыми оперируют в обычной жизни миллионы людей. Но какие из них являются мифами, а какие — правдой?

В плену заблуждений

Исследование, проведённое с привлечением 2000 взрослых, показало, что многие ошибочно верят в общепринятые убеждения относительно еды и напитков, сообщает Mirror.

Например, более 20% испытуемых полагали, что свежевыжатый фруктовый сок так же питателен, как свежие фрукты. Между тем жизненно важная клетчатка и другие полезные вещества удаляются в процессе отжима сока. Почти половина британцев считает, что от большого количества фруктов портится зубная эмаль. Диетологи меж тем доказали, что большинство сахаров, содержащихся в фруктах, не опасны. И вообще — польза свежих фруктов намного больше любых их мифологических недостатков.

Исследование также показало, что 32% опрошенных ошибочно полагают, что органические фрукты намного здоровее, чем их неорганические аналоги, а на самом деле между ними существует незначительная разница. Более трети британцев поверили в старушечьи сказки о том, что для процесса переваривания сельдерея потребуется больше калорий, чем содержится в нём. Но это неправда.

Таким образом, делают вывод диетологи, 50% населения страны считают, что они «хорошо осведомлены» в отношении свойств той или иной еды, а на самом деле в их головах сплошные заблуждения.

В полном доверии к Интернету

В рамках опроса была предпринята попытка узнать, откуда люди черпают знания о свойствах той или иной пищи. Оказалось, что 44% британцев не утруждают себя поиском достоверной информации о питании, используя для этого главным образом веб-сайты. Кроме того, они скорее поверят информации о питании, прозвучавшей из телевизора, нежели словам медработника или диетолога. Ещё четверть решит, хорош или плох продукт, после поиска рецептов в социальных сетях.

Frank May/picture alliance/Global Look Press

Главные мифы о продуктах

«Апельсины — лучший природный источник витамина С»

Клубника на самом деле содержит больше витамина С, чем апельсины (57 мг/100 г по сравнению с 42 мг/100 г). Всего семь ягод клубники обеспечивают рекомендуемое суточное количество витамина С, который способствует нормальному функционированию иммунной системы наряду со снижением чувства усталости.

«Варёные фрукты и овощи не так полезны»

Приготовление пищи разрушает некоторые теплочувствительные витамины, такие как витамин С, например. Чем дольше фрукты или овощи подвергаются воздействию тепла, тем больше питательной ценности они теряют. Однако в некотором отношении варёные овощи и фрукты полезнее сырых.

«Чрезмерное употребление сладких фруктов портит зубы»

Фрукты с высоким содержанием кислоты могут повредить эмаль зубов при чрезмерном употреблении. Но фруктовые сахара тут не при чём — они не вызывают кариес.

«Морковь помогает видеть в темноте»

Это миф, хотя морковь содержит витамин А, который важен для хорошего зрения.

«Переваривание сельдерея сжигает больше калорий, чем в нём содержится»

На самом деле нет продуктов с отрицательной калорийностью. Несмотря на то что сельдерей имеет низкую калорийность, высокую плотность воды и высокое содержание клетчатки, организм всё же не так уж много калорий использует для его обработки.

«Органические фрукты — самые здоровые»

Есть лишь очень незначительная разница между органическими и неорганическими фруктами.

«Шоколад является афродизиаком»

В шоколаде очень небольшое количество веществ, оказывающих влияние на сексуальные желания.

«Пить фруктовый сок так же полезно, как есть цельные фрукты»

Цельные фрукты содержат жизненно важные волокна и питательные вещества, которые удаляются при отжиме сока.

«Сухофрукты и свежие фрукты равноценны»

Жар, используемый при сушке фруктов, может уменьшить количество некоторых теплочувствительных веществ. Но концентрация некоторых других питательных веществ, напротив, повышается.

«Чтобы переварить проглоченную жвачку, требуется семь лет»

Хотя желудок не переваривает жвачку так успешно, как другие продукты, она всё равно проходит через ЖКТ таким же образом, как все прочие продукты.

«Фрукты нельзя есть после двух часов дня»

Фрукты полезны в любое время суток.

«Фрукты должны быть съедены только на пустой желудок»

Нет никаких научных доказательств, чтобы предположить негативные побочные эффекты употребления фруктов до приёма другой пищи.