Представление о том, что минимальное присутствие микробов в жизни человека может плохо сказаться на его здоровье является опасным мифом. Об этом говорится в докладе Королевского общества общественного здравоохранения (КООЗ). Эксперты отмечают, что гипотеза, согласно которой аллергия и другие заболевания вызваны тем, что человек не даёт микробам попасть в его организм и бросить вызов иммунной системе, интерпретируется неправильно. Она получила широкую огласку в 1990-х годах — предполагалось, что в организм детей должен попадать широкий спектр потенциально вредных микробов. Игра на улице в грязи, безусловно, приносит детям пользу, так как подвергает их воздействию «хороших» бактерий, отмечают в КООЗ. Однако жизненно важно, чтобы они мыли руки перед едой и после посещения туалета.

Исследование показало, что каждый шестой мужчина считает, что отказ от мытья рук после посещения уборной влечёт за собой минимальные риски негативных последствий для здоровья или же не отражается на нём вовсе. А каждый двенадцатый представитель сильного пола не видит необходимости в мытье рук после обработки сырого мяса. Примерено таких же взглядов придерживается половина опрошенных женщин. Опрос также показал, что почти каждый четвертый человек согласен с тем, что гигиена в доме не важна, так как дети должны подвергаться воздействию «вредных» микробов для построения иммунной системы. Более половины респондентов и вовсе ошибочно полагают, что поддержание дома в чистоте оказывает негативное влияние на здоровье. В докладе КООЗ говорится о потенциальной опасности этого убеждения. Эксперты отмечают, что оно может привести к тому, что дети будут подвергаться ненужному воздействию вредных или даже опасных для жизни инфекций.

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Эксперты призывают поддерживать более тщательную гигиену в доме. В частности, тщательно мыть кухню, посуду и руки во время и после приготовления пищи, а также стирать постельное белье и полотенца при температуре 60°C. Эти меры помогут снизить риск распространения серьезных инфекций, таких как кишечная палочка и норовирус. Также эксперты советуют тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, чихания, кашля, загрузки в стирку грязной одежды и домашнего белья, игры с домашними животными, а также после выноса мусора на свалку.

Игры с друзьями, семьей и домашними животными на свежем воздухе отлично подходят для воздействия на организм «хороших» бактерий и создания здорового микробиома. Однако важно, чтобы общественность верно интерпретировала эти советы — они не должны способствовать несоблюдению правил гигиены, — пояснила доверенное лицо КООЗ Лиза Акерли.

Исследование также показало, что опрошенные не понимают каким образом устроена взаимосвязь между чистотой и гигиеной: 61% респондентов полагает, что грязь, которая попадает на руки после игр на улице, является распространителем вредных микробов. Однако доказательств этой гипотезы существует крайне мало.

Бактерии бывают двух видов. Одни не являются патогенными — почвенные микробы, а также те, которые находятся на животных и на коже человека. Они для нас совершенно безопасны. Однако важны для того, чтобы иммунная система находилась в приподнятом состоянии. В докладе же речь идёт о патогенных микробах. Кишечник человека может содержать такого рода микробы. В нём они не навредят организму, а в случае попадания в дыхательные пути, навредят. Хуже всего, когда мы вместе с пищевыми продуктами приносим патогенные микробы. В Англии одно время была проблема с тем, что тушки курицу, которые продавались в магазинах, были инфицированы. И при её разделке вся близлежащая поверхность покрывалась микробами. Если после этого не произвести уборку, эти микробы действительно могут размножиться и человек заболеет. Гигиена приготовления пиши, мытье рук, кухни и посуды несомненно должно присутствовать в жизни каждого человека. Владимир Болибок врач аллерголог-иммунолог

Как ранее писал News.ru, ручки тележек в супермаркете, а также губки для мытья посуды вошли в перечень наиболее грязных вещей, к которым нежелательно лишний раз прикасаться. Также в него попали кнопки лифта, клавиатуры банкоматов, дверные ручки и пульт от телевизора. Что касается квартиры, то в ней самыми опасными с точки зрения количества опасных бактерий были названы диван, ковёр с длинным ворсом, кухонные шкафчики и ванная комната.