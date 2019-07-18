https://static.news.ru/photo/c6e1f5dc-a98b-11e9-978f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dokoupil Ivo/CTK/Global Look Press

Женщина, пострадавшая во время обстрелов окраин Донецка, скончалась в больнице. Об этом сообщил представитель непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Пострадавшая при обстреле скончалась от полученных ранений в больнице, — цитирует представителя ДНР РИА Новости .

Ранее украинские военные обстреляли из миномётов окраины Донецка, в результате ранение получила местная жительница 1951 года рождения.

Как писал News.ru, ранее во время встречи с руководителем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком президент России Владимир Путин заявил, что полноценное урегулирование ситуации в Донбассе возможно только во время прямого диалога между официальными властями в Киеве и представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.