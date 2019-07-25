https://static.news.ru/photo/3d94fcec-aedc-11e9-92af-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Nataliia Ozirska/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пятый президент Украины Пётр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, куда его несколько раз вызывали на допрос.

Бывший украинский лидер сообщил, что отложил важную международную встречу, чтобы прекратить инсинуации, которые распространяет юрист Андрей Портнов. При этом он отметил, что так и не получил официального вызова на допрос, передаёт « Интерфакс ».

ГБР Украины открыло ряд производств в отношении Порошенко и других высокопоставленных членов его команды. Речь идёт о преступлениях, связанных с легализацией полученных преступным путём доходов, вмешательством в деятельность судей и другими неправомерными действиями высших должностных лиц. Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.