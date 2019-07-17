https://static.news.ru/photo/1d7dc130-a876-11e9-92f3-fa163e074e61_1024.jpg Петр Порошенко Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло ряд производств в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных членов его команды. Всего, по словам директора ведомства Романа Трубы, расследуется 11 уголовных дел по заявлениям граждан.

Силовик пояснил, что речь идёт о преступлениях, связанных с легализацией полученных преступным путём доходов, вмешательством в деятельность судей и другими неправомерными действиями высших должностных лиц. Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском».

По словам главы ГБР, политик на допрос не пришёл, в связи с чем будет вызван повторно, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что нахождение у власти генпрокурора Украины Юрия Луценко является главным препятствием для начала арестов окружения экс-президента страны Петра Порошенко. С таким мнением выступил бывший советник экс-главы Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.