Жители Индии стали защищаться от коронавируса навозом и мочой

https://static.news.ru/photo/e061f128-b321-11eb-899f-96000091f725_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

В индийском штате Гуджарат местные жители решили защищаться от коронавирусной инфекции нетрадиционным способом: с помощью коровьего навоза и мочи, а также молока. Индусы наносят смесь с выделением животных на тело, ждут её высыхания, а затем моют себя коровьим молоком. Об этом сообщает Reuters.

Мы видим, что даже некоторые врачи приходят к коровам. Они верят, что такая терапия укрепит иммунитет и они смогут лечить пациентов без страха заразиться, — заявил менеджер фармацевтической компании «Гаутам» Манилал Бориса.

Мужчина считает, что такая процедура помогла ему излечиться от коронавирусной инфекции в прошлом году.

Индийские врачи и учёные выступают против нетрадиционных методов защиты от вируса. Они пытаются объяснить местным жителям, что коровий навоз или моча не повышают иммунитет против коронавирусной инфекции.

Корова считается в индуизме священным животным. Жители Индии убеждены, что отходы её деятельности обладают лечебными свойствами. Многие из индусов планомерно посещают хлев, где наносят на тело навоз. В ходе процедуры они кланяются священному животному.

Ранее в стране был установлен новый суточный рекорд по числу смертей от коронавирусной инфекции — скончались 4205 заболевших. Об этом говорится на сайте правительства. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 8 мая, когда в стране умерли 4187 человек.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом стали фиксировать в Индии с начала апреля. К середине месяца стали появляться сведения о скачке уровня смертности. Так, 15 апреля в стране умерли 1038 человек, а после 21 апреля в стране ежедневно фиксировалось количество летальных случаев в районе двух тысяч.