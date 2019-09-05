https://static.news.ru/photo/659b94c6-d02e-11e9-acbe-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.dе/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить полуостров и выслушать мнение жителей о том, хотели бы они вернуться в состав Украины.

Аксёнов посоветовал украинским политикам признать, что Крым был и будет российским регионом. По его словам, это является волей и желанием населения полуострова.

Что касается Зеленского... У них квартира тут своя в Ялте — давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, — цитирует Аксёнова РИА Новости .

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о миллиардных потерях Киева из-за блокады Крыма. По его словам, украинская экономика теряет более $3 млрд ежегодно. Экс-чиновник считает, что принадлежащие по праву Киеву деньги теперь уходят российским предпринимателям, сообщал News.ru.

Крым стал частью РФ по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года. Абсолютное большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Однако в Киеве результаты голосования до сих пор не признают.