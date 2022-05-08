Зеленский заявил об отсутствии в ЕС «единства» по антироссийским санкциям Зеленский заявил, что в Евросоюзе нет «единства» по антироссийским санкциям

Владимир Зеленский / Фото Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с телеканалом Fox News заявил, что в Евросоюзе по-прежнему нет единства в вопросе об антироссийских санкциях. При этом он поблагодарил США и Великобританию за «уровень санкционной политики».

Европейский союз должен занимать единую позицию. Однако в том, что касается определённых санкций, это не соответствует действительности. За те санкции, которые ЕС ввёл, мы благодарны, — отметил украинский президент.

Он добавил, что считает Вашингтон «акселератором санкционной политики». Такой же высокий уровень поддержки антироссийских санкций демонстрирует Лондон, уточнил Зеленский.

Ранее стало известно, что Bloomberg сообщил: 8 мая лидеры стран «Большой семёрки» обсудят новые меры санкционного воздействия на Россию. Встреча пройдёт в онлайн-формате, во время неё могут доработать рестрикции. Не исключается, что в видеоконференции поучаствует Владимир Зеленский, которого пригласили на саммит.