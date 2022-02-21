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Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону

04:19, 22 февраля 2022
Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится к миру и продолжит дипломатическую работу в данном направлении после решения Москвы признать ЛНР и ДНР. Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, отметил украинский лидер в обращении к нации, размещённом в Telegram.

В соответствии со статьёй 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами правда, и правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всём знать, — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также рассказал о предпринятых в последние часы действиях. По его словам, ситуацию вокруг Донбасса он уже обсудил с главами США, Франции, Германии и Британии.

Я инициировал созыв Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации, — подчеркнул он.

Украина, заверил Зеленский, не станет поддаваться ни на какие провокации. Границы страны он назвал надёжно защищёнными, напомнил о поддержке партнёров.

Ранее стало известно, что границы Украины сохранятся в прежнем виде, заявил Владимир Зеленский. Какие бы действия не предпринимала Москва, рубежи признаны международным сообществом, пояснил он. Также Зеленский подчеркнул, что Украины нет времени на долгие лекции по истории.

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