Зеленский выдвинул условие для переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие, при котором будет готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Мероприятие состоится после того, как в отношениях стран не будет вопроса об «оккупации части территорий» Украины, сообщает УНИАН.

Об ультиматуме украинского лидера сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживания в заложниках украинских граждан. А уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений и транспортного сообщения, — заявил представитель главы Украины.

Поводом для такого ответа послужили предложения Кремля, отправленные в Киев по возможным темам встречи президентов двух стран. В частности, это возвращение послов в Москву и Киев, снятие взаимных торгово-экономических ограничений и отмена санкций в отношении юридических лиц.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал отношения между Киевом и Москвой после ухода президента России Владимира Путина со своего поста. Надежды на их улучшение безосновательны и следует ждать обратного.