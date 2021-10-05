«Будет точно хуже»: политолог об отношениях России и Украины после Путина

Украинский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал отношения между Киевом и Москвой после ухода президента России Владимира Путина со своего поста. Надежды на их улучшение безосновательны и следует ждать обратного, сказал он в эфире украинского телеканала «Первый независимый».

Погребинский предположил, что на смену Путину может прийти политик типа Захара Прилепина и это приведёт к ухудшению отношений между двумя странами.

Я сейчас не хочу сказать, что это для России лучше, но я хочу сказать, что для Украины это точно хуже, — заявил политолог.

Он также отметил, что Путин мог бы доставить Украине массу проблем, но не делает этого. Во-первых, потому что действительно считает народы России и Украины близкими, а во-вторых, он является человеком «в значительной мере проевропейским».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношении Путина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, российский лидер не против диалога с украинским коллегой, но предпосылок для этого до конца текущего года нет.

Зеленский, в свою очередь, считает, что против переговоров может быть окружение Путина. По его мнению, такая встреча может принести неожиданный результат.