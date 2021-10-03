В Кремле рассказали, как Путин относится к возможной встрече с Зеленским

Предпосылок для переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца года нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что Путин никогда не был против встречи со своим украинским коллегой, передаёт РИА Новости.

Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов её провести. Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали, — сообщил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным. По его словам, общение в формате тет-а-тет может быть достаточно предметной. Он добавил, что окружение президента России может быть против этой встречи, потому что, по его мнению, эта встреча может принести неожиданный результат.

В свою очередь пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров назвал условие встречи Путина и Зеленского. По его словам, на этих переговорах будет затронут вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными.