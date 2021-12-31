Зеленский в новогоднем поздравлении рассказал о своей главной цели

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и назвал главную цель на посту главы государства. Он заявил в Telegram, что надеется завершить войну в Донбассе.

К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше! — отметил украинский президент.

Он уточнил, что линия разграничения в Донбассе исчезнет с карты, если сначала она исчезнет из головы соотечественников.

Как только мы уберём линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте, — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украину не напугает никакая армия на её границе.

Нас пугали внутри страны. И пугали извне. Но любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что не какая попало армия с нашей стороны границы защищает нас, — добавил президент Украины.

Ранее стало известно, что при нападении Россия пойдёт на Киев по «самому короткому маршруту», заявил командир одного из полков ВСУ Денис Прокопенко. Нападение со стороны Донбасса неактуально, отметил он и подчеркнул, что Москва нанесёт удар на направлении Брянск — Киев. До Киева от границы по Черниговской области меньше 200 км, пояснил он.