Зеленский решил стать новым Черчиллем: но сможет ли он выиграть выборы?

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Дэвид Кэмерон

Как мы и предсказывали, прилет в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса открывал череду высокопоставленных визитов. Первым за американцем последовал новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, который предпочел именно на Украину совершить свой первый зарубежный визит в новом качестве.

И дело не только в постоянном британо-американском соперничестве за трижды перепроданные души киевских правителей. Кэмерон привез и личное послание от премьера Великобритании Сунака. Запад все жестче требует от президента Украины Владимира Зеленского проведения президентских выборов. Иначе как можно будет «продавать» идею защиты любой ценой демократии на Украине?

Дело о пяти миллиардах

Как мы помним, сам Владимир Зеленский потребовал недавно дополнительные $5 млрд. Именно в такую сумму он оценил проведение предвыборной кампании. Однако в ситуации, когда и текущие счета за «утилизацию украинцев» проходят с большим трудом, шанс выпросить такую немалую сумму на нужды призрачной украинской демократии выглядит утопично.

Не проходит и постоянно тиражируемая командой Зеленского ссылка на военное положение, которое якобы исключает демократические процедуры. В ответ Киеву напоминают, что в разгар Второй мировой войны Франклин Рузвельт не отменял выборы и вполне успешно переизбрался на очередной срок. Хоть и в порядке военного исключения.

А вот в Великобритании выборы действительно были отложены до 1945 года. И в результате сам Уинстон Черчилль, с которым одно время льстиво сравнивали Зеленского, их проиграл. Так что исторические прецеденты есть на любой вкус.

Провальный поход Ермака

Даже украинские аналитики весьма сдержанно оценивают итоги заокеанского похода правой руки Зеленского Андрея Ермака. Эмиссар в хаки также активно подключился к кампании по отмене президентских выборов, причем с позиции несуществующей силы. Если суммировать все высказанное Ермаком, то выходит, что для успешного проведения выборов Украине требуется вернуть себе для начала инициативу на фронте.

И для начала он обещал, что уже в декабре украинские штурмовые подразделения сумеют массово переправиться на левый берег Днепра, создать там широкий плацдарм для дальнейшего прорыва. А уже будущей весной с помощью новых партий вооружений начнут, дескать, новый решающий этап своего наступления. Естественно, что такие оптимистические обещания вызвали волну пессимистических оценок западных военных экспертов.

Но логика мало волнует Киев. Команде Зеленского важно под любым предлогом отсрочить выборы. А там, как известно, или шах помрет, или ишак сдохнет. Но отказ от представительной демократии требует красивого прикрытия.

Заодно за океаном не дали добро на устранение главкома Валерия Залужного и замену его на фаворита Зеленского генерала Сырского. А это ведь также был предвыборный ход.

Фото: president.gov.ua Андрей Ермак

Разбежавшиеся избиратели

Есть еще один момент, который навязчиво педалирует Киев. Речь идет о миллионах потенциальных избирателей, которые осели в европейских станах и не спешат возвращаться. Мол, как же можно проигнорировать их политическую волю?

Странно, что Киев, который прилагает немалые усилия для насильственной депортации обратно на покинутую родину мужчин призывного возраста, пасует перед трудностями организации избирательных участков для релокантов хотя бы в посольствах. Но главное, видимо, собрать как можно большее число «объективных препятствий» для проведения голосования.

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