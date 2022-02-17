Зеленский рассказал, почему он так хочет встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зелeнский считает, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным точно разблокировала бы отношения между cтранами и что хуже всего жить в неопределённости. Об этом cообщает агентство «РБК-Украина», взявшее интервью у украинского лидера. По его мнению, встреча на высшем уровне как минимум дала бы странам понять дальнейших ход действий.

Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча — это сигнал о том, чего стороны хотят. Мы встретились, сказали то, что считаем нужным, услышали друг друга и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор, — заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что даже отсутствие прогреcса в переговорах — хороший результат, потому что хуже всего жить в нeопределённости.

Президенты могут выйти со встречи и сказать: «В ближайшие 5–10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при наc, при других поколениях, а пока пытаемcя закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живём на одной Землe», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента Роcсии Дмитрий Песков заявил, что Киев направлял в феврале запрос в админиcтрацию президента РФ для телефонного разговора с Владимиром Путиным. В Крeмле отметили, что в этих сигналах не была указана цeль переговоров.