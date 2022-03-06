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Зеленский поговорил с Илоном Маском

Зеленский сообщил, что обсудил с Маском партию систем Starlink
02:59, 06 марта 2022
Зеленский поговорил с Илоном Маском Владимир Зеленский Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с основателем компании SpaceX Илоном Маском. По его словам, в этой связи уже на следующей неделе страна получит новую партию систем Starlink. Об этом сообщается в Twitter украинского президента.

Поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украины словами и делами. На следующей неделе мы получим ещё одну партию систем Starlink для разрушенных городов, — написал Зеленский.

Также он добавил, что обсуждал с Маском возможные космические проекты.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. После этого миллиардер сообщил, что служба спутниковой связи Starlink начала работу на Украине.

После этого руководитель российского Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Маск «перешёл на сторону врага».

В то же время стало известно, что Илон Маск отказался заблокировать российские новостные ресурсы. Он заявил, что пойдёт на подобный шаг только под дулом пистолета, так как является абсолютным сторонником свободы слова.

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