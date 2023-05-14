Зеленский открестился от атак на российские территории Зеленский: у Украины нет времени и оружия для нападения на Россию

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Владимир Зеленский

Украина не совершала и не планирует совершать разного рода нападения на территорию России, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Германии. По его словам, у украинской армии не хватит ресурсов для атак на Россию, сейчас же она пытается «освободить нашу законную землю», передает «РБК Украина».

Украина не намерена атаковать российскую территорию, поскольку не заинтересована в этом, а также не имеет на это лишнего времени, сил и оружия. Мы сосредоточились на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации <...> нашей признанной международным правом территории, — сказал Зеленский.

Ранее глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о готовности «убивать россиян по всему миру». В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что власти Украины действительно причастны к нападениям на россиян. По его мнению, Киев не только спонсирует убийства и другие преступления против граждан России, но также является и их исполнителем. Песков также отметил, что действия Украины лишний раз доказывают правоту решения России начать военную операцию.