«Затишье перед бурей»: глава ДНР о ситуации на линии соприкосновения

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе напоминает затишье перед бурей, заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин на пресс-конференции. По его словам, при таком скоплении сил стрельбы относительно мало.

При таком скоплении сил и средств стреляют относительно мало… Ощущение, что затишье перед бурей. Продолжает поступать техника, количество личного состава продолжает увеличиваться, — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что оружие, передаваемое Украине западными государствами, может быть использовано для терактов, в том числе против стран Европы. Он также обратился к руководителям стран Запада, заявив, что они ошибаются, принимая решение об отправке оружия Украине в надежде, что оно будет направлено против России.

До этого Пушилин рассказал, что бойцы иностранных частных военных компаний дислоцируются близ линии разграничения в Донбассе. Он также сообщил, что у линии разграничения наблюдается присутствие около 120 тысяч украинских военных. Также туда постоянно поступает военная техника.