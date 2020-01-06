https://static.news.ru/photo/94b5d640-315e-11ea-91e5-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп должен перестать выступать с угрозами в адрес Тегерана, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Президент Трамп, который вчера видел толпы иранцев, пришедших почтить память убитого США генерала Касема Сулеймани, должен прекратить угрожать этим людям, которых его угрозы ещё больше приведут в ярость. Его угрозы не испугают нас, — цитирует Зарифа CNN.

Также он добавил, что американский лидер должен признать, что ситуация на Ближнем Востоке стала лучше после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Как ранее писал NEWS.ru, число погибших в толпе в ходе церемонии прощания с убитым американцами иранским генералом Касемом Сулеймани возросло до 40 человек. Давка возникла из-за огромного числа желающих проводить военного в последний путь.