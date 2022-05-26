Западный военпром подорожал на $53 млрд из-за Украины «Ведомости»: оружейные корпорации Запада подорожали на 11% из-за поставок Украине

Фото Thomas Alvarez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Западные оружейные компании подорожали на 11% после увеличения поставок оружия Украине, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики. В публикации сказано, что капитализация 18 оборонных предприятий Запада выросла с $491 миллиардов до $544 миллиардов. Отмечается, что увеличение стоимости произошла за последние три месяца.

Капитализация крупных западных оборонных корпораций, поставлявших оружие на Украину, выросла за последние три месяца на $53 миллиарда на фоне специальной операции и перевооружения в Европе, — сказано в материале издания.

Автор материала добавляет, что военную помощь Украине оказало уже более 37 стран, Киеву поставлена продукция более 115 военных компаний.

Член нацбатальона «Донбасс» Юрий Закопец с позывным Калина, сложивший оружие в ЛНР, ранее заявил, что поставками вооружения Запад вынуждает Киев продолжать боевые действия. Он добавил, что, если западные страны перестали бы поставлять оружие и деньги, то это было бы первым шагом к прекращению спецоперации. Боевик отметил, что если бы Запад работал в мирном направлении, всё бы изменилось. Он добавил, что в ходе боевых действий на Украине погибли 50 офицеров ВСУ, среди которых были его друзья и знакомые.