Захваченных талибами индийцев у аэропорта Кабула освободили
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
13:51, 21 августа 2021
Фото: Charles_Lister/twitter.com
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Индийцы, захваченные боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в России), освобождены. Их взяли в плен у аэропорта Кабула накануне, рассказала в социальной сети Twitter газета The Times of India.
Все «похищенные» индийцы в безопасности в Кабуле; готовятся документы для эвакуации, — говорится в сообщении.
Indians detained on way to Kabul airport, released subsequently: Reports
До этого на телеканале NDTV заявили, что почти 150 человек, большая часть из которых являются гражданами Индии, похитили экстремисты в районе воздушной гавани столицы республики. По новой информации, переданной источниками NDTV в стране, взятых в плен доставили в ближайший полицейских участок для опроса и проверки документов на выезд. Потерпевшие ожидали эвакуационных рейсов.
Тот же NDTV передаёт, что власти Индии добиваются скорейшего прибытия соотечественников в аэропорт Кабула, где им смогут обеспечить безопасность до эвакуации. По разным предположениям, в Афганистане могут находиться до тысячи индийцев. Из них около 200 сикхов и индусов, находящихся в гурдваре (сикхском храме) в Кабуле.
Ранее глава политического крыла террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Абдул Гани Барадар 21 августа приехал в столицу Афганистана Кабул для обсуждения вопроса о создании правительства республики. О переговорах талибов по созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане говорилось и до этого.