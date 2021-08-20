Захваченных талибами индийцев у аэропорта Кабула освободили

Индийцы, захваченные боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в России), освобождены. Их взяли в плен у аэропорта Кабула накануне, рассказала в социальной сети Twitter газета The Times of India.

Все «похищенные» индийцы в безопасности в Кабуле; готовятся документы для эвакуации, — говорится в сообщении.

Indians detained on way to Kabul airport, released subsequently: Reports



Read: https://t.co/SJ7kii0mq5 pic.twitter.com/yrYrUZxXlW — The Times Of India (@timesofindia) August 21, 2021

До этого на телеканале NDTV заявили , что почти 150 человек, большая часть из которых являются гражданами Индии, похитили экстремисты в районе воздушной гавани столицы республики. По новой информации, переданной источниками NDTV в стране, взятых в плен доставили в ближайший полицейских участок для опроса и проверки документов на выезд. Потерпевшие ожидали эвакуационных рейсов.

Тот же NDTV передаёт, что власти Индии добиваются скорейшего прибытия соотечественников в аэропорт Кабула, где им смогут обеспечить безопасность до эвакуации. По разным предположениям, в Афганистане могут находиться до тысячи индийцев. Из них около 200 сикхов и индусов, находящихся в гурдваре (сикхском храме) в Кабуле.

Ранее глава политического крыла террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Абдул Гани Барадар 21 августа приехал в столицу Афганистана Кабул для обсуждения вопроса о создании правительства республики. О переговорах талибов по созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане говорилось и до этого.