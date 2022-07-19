Захарова жестко высмеяла полет Бориса Джонсона на истребителе

Фото: Мария Захарова / Telegram

Представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко подшутила над исполняющим обязанности премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном. Он решил полетать на истребителе и показать своим немногочисленным после громкой отставки поклонникам, как происходит дозаправка военных самолетов в воздухе. Захарова едко заметила, что Джонсону явно нравятся «заоблачные цены на топливо» в его стране, именно поэтому он так радостно поднимает большой палец вверх при демонстрации дозаправки.

Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей. Английский юмор, — написала в своем Telegram-канале российский дипломат.

Джонсон еще некоторое время будет исполняющим обязанности премьера, поэтому, видимо, решил позволить себе прогулку на истребителе Eurofighter Typhoon на открытии Международного авиасалона в Фарнборо. Ему даже дали «порулить» и под руководством командира звена, Джонсон выполнил фигуру пилотажа «бочка», пошутив даже по этому поводу. Политик обыграл предстоящую отставку, сказав, что «провёл три счастливых года в кабине, совершил несколько довольно сложных, если не удивительных подвигов, и готов беспрепятственно передать управление кому-то другому».