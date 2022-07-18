Подавшего в отставку Джонсона отправили в полет Даунинг-стрит опубликовала видео c Джонсоном, управляющим истребителем Typhoon

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Правительство Британии опубликовало ролик c ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном, снятый в кабине истребителя Eurofighter Typhoon ВВС страны во время учебного полета с отработкой дозаправки в воздухе, передает Dailymail. Видео снимал сам Джонсон, одетый в экипировку пилота. Он рассказал, что некоторое время даже сам управлял самолетом и сумел выполнить несколько фигур высшего пилотажа.

Через какое-то время командир крыла сказал мне: «Хотите попробовать управлять сами?» Я сдвинул ручку управления самолетом сразу вправо, и мы сделали элеронную бочку. Потом я притянул ручку обратно, и мы сделали прекрасную мертвую петлю, — сказал он, выступая на авиашоу «Фарнборо».

В ходе своего выступления Джонсон также сравнил свое лидерство в Консервативной партии с полетом.

Тем временем бывший глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак стал победителем теледебатов среди кандидатов на пост премьера страны. Политик набрал 24% голосов телезрителей, которые посчитали его выступление лучшим.

7 июля Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Экс-глава кабмина будет выполнять обязанности руководителя партии и правительства до новых выборов.