Захарова заявила об обстреле миссии ОБСЕ беспилотником ВСУ

Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника Вооружённых сил Украины. Взрыв произошёл в 20–30 метрах от местоположения патруля в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что беспилотные летательные аппараты в зоне конфликта в Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ.

1. Киев нарушает Минские договорённости. 2. Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договорённости, а главное — надежду граждан Украины на мирную жизнь, — написала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, комментируя вопрос о проведении следующего саммита по Донбассу, заявил, что продолжение «нормандского формата» находится под большим вопросом. Он объяснил, почему встреча пока невозможна.

«Нормандский формат» — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них с июня 2014 года принимают участие четыре страны — Россия, Украина, Германия и Франция. Основой урегулирования стороны признают Минские соглашения и согласованный в феврале 2015 года комплекс мер по их исполнению.