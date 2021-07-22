Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью армянского военного

Россия озабочена напряжённостью на границе Армении и Азербайджана. Москва соболезнует в связи с гибелью армянского военнослужащего. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия готова оказать содействие и рассчитывает на скорый запуск переговоров между Арменией и Азербайджаном по делимитации границы, — отметила дипломат.

Она пояснила, что процесс делимитации и демаркации границы является частью работы по поиску долгосрочного решения проблем в регионе. По её словам, Москва готова оказать сторонам консультационную помощь.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что процесс реализации договорённостей по Карабаху идёт неплохо. Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Песков добавил, что Москва готова приветствовать посреднические усилия стран ЕС по ситуации в Карабахе, если они способствуют имплементации имеющихся договорённостей.